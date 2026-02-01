La comunità di Fossacesia è in lutto dopo la tragica morte di Franco Di Silverio, 70 anni. L’uomo è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada sul lungomare. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti passanti, che hanno assistito impotenti alla tragedia. Le forze dell’ordine sono intervenute subito per i rilievi, mentre i soccorsi non sono riusciti a salvare l’uomo. La notizia ha sconvolto il paese, che ora si stringe intorno alla famiglia di Di Silverio

Ragioniere in pensione, Di Silverio, 70 anni, viveva a Villa Scorciosa e aveva lavorato per due anni anche in Comune. Il cordoglio del sindaco Di Giuseppantonio: "Una persona di straordinaria bontà" È grande il cordoglio a Fossacesia per la morte di Franco Di Silverio, 70 anni, investito e ucciso sul lungomare mentre attraversava la strada. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio. Il pensionato era andato a passeggiare alla Marina insieme alla moglie, come la coppia faceva solitamente. Stavano facendo una sosta, seduti nelle vicinanze del lido Levante, quando il 70enne si è mosso per raggiungere una attività commerciale dall'altro lato della strada.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Fossacesia Franco Di Silverio

Un uomo di 71 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sul lungomare di Fossacesia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fossacesia Franco Di Silverio

Argomenti discussi: Roma, incidente al Tiburtino: 18enne investito e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L'uomo alla guida dell'auto si è fermato a soccorrerlo; Roma, incidente in via Fiorentini: automobilista investe e uccide ragazzo di 18 anni; Investito e ucciso sul lungomare: il dolore di Fossacesia per Franco Di Silverio; Incidente mortale a Roma, 18enne travolto e ucciso da un'auto.

Roma, 18enne investito e ucciso. Influencer gira un video subito dopo la tragedia: «Inquadra la salma». Ira sui social: sciacallo per quale likeUn 18enne è stato investito e ucciso a Roma, in via Filippo Fiorentini, zona Tiburtina. E' successo ieri nella tarda serata. E cosa ... msn.com

Investito e ucciso sul lungomare: il dolore di Fossacesia per Franco Di SilverioRagioniere in pensione, Di Silverio, 70 anni, viveva a Villa Scorciosa e aveva lavorato per due anni anche in Comune. Il cordoglio del sindaco Di Giuseppantonio: Una persona di straordinaria bontà ... chietitoday.it

Roma, 18enne investito e ucciso. Influencer gira un video subito dopo la tragedia: «Inquadra la salma». Ira sui social: sciacallo per qualche like - facebook.com facebook

Roma, diciottenne investito e ucciso da un’auto. Test droga e alcol per l’automobilista x.com