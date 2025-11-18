Capannori (Lucca), 18 novembre 2025 – Tragedia della strada a Santa Margherita, nel comune di Capannori. Pochi minuti prima delle 21 un uomo di 50 anni originario dello Sri Lanka è stato investito da un’auto in via del Marginone a Santa Margherita. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso del cinquantenne: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Sul posto, oltre all’automedica del 118 di Lucca, sono intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Lucca e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investito da un’auto, muore cinquantenne