L’oro fisico continua a essere una scelta forte per chi cerca sicurezza. Nel bilancio 2025, molti analisti vedono ancora opportunità, mentre le prospettive per il 2026 sono più incerte. Sempre più persone considerano l’oro come una componente stabile di un portafoglio equilibrato, soprattutto in tempi di crisi o di mercati volatili.

L’oro fisico è uno degli strumenti di investimento più antichi e conosciuti al mondo. Da secoli viene utilizzato come riserva di valore, mezzo di scambio e protezione contro l’incertezza economica. Ancora oggi, nonostante la diffusione di strumenti finanziari complessi e digitali, l’oro continua a occupare un posto centrale nelle strategie di investimento di privati, istituzioni e banche centrali. Negli ultimi anni, e in particolare nel 2025, l’oro è tornato fortemente sotto i riflettori grazie a performance molto elevate e a un contesto macroeconomico caratterizzato da instabilità geopolitica, inflazione e cambiamenti nella politica monetaria.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dopo un forte rally, oro, argento e platino hanno registrato una battuta d'arresto.

Argomenti discussi: I migliori ETF/ETC per investire sull'oro; Oro sopra i 5.000 dollari: è troppo tardi o no?; Oro sopra i 5.500 dollari: ecco perché; L'oro ha battuto l'ennesimo record che sembrava insuperabile.

Investire nell'oro fisico: bilancio 2025, prospettive 2026 e ruolo in un portafoglio equilibrato
Il 2025 è stato un anno eccezionale per l'oro. I prezzi hanno raggiunto nuovi massimi storici, con una crescita molto significativa rispetto agli anni precedenti

Crollo oro e argento, perché c'è dietro Trump: investire conviene ancora?
Oro e argento restano in forte rialzo su base annua, ma il breve periodo è dominato dall'instabilità: investire adesso ha senso?

