Frenata per oro argento e platino dopo il rally | su cosa investire nel 2026

Dopo un forte rally, oro, argento e platino hanno registrato una battuta d’arresto. Per il 2026, è importante valutare le tendenze di mercato e le variabili che influenzano i prezzi dei metalli preziosi, come l’andamento del dollaro e l’incertezza politica globale. Una strategia di investimento consapevole richiede analisi attenta e diversificazione, considerando anche altre opportunità che potrebbero offrire stabilità e crescita nel prossimo anno.

L'oro arriva al 2026 con il vento in poppa: a fine dicembre 2025 ha toccato un massimo storico di 4.548 dollari l'oncia e l'avvio del nuovo anno potrebbe spingere ulteriormente i prezzi, sostenuti dai flussi verso i beni rifugio, dall'incertezza politica e da un dollaro statunitense più debole. Ma in questa prima seduta dell'anno sui mercati asiatici, il lingotto spot è quotato a 4.596 dollari l'oncia (-0,42%), mentre il contratto future con scadenza a febbraio sul Comex si ferma a 4.600 dollari (-0,51%). Il calo non risparmia nemmeno gli altri metalli: platino e argento scendono rispettivamente a 2.

