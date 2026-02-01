Inventiamo una banconota | iscrizioni aperte fino al 3 febbraio

La Banca d’Italia riapre le iscrizioni per il concorso “Inventiamo una banconota”. Le scuole di tutta Italia possono partecipare fino al 3 febbraio, per portare avanti un progetto educativo ormai consolidato. Quest’anno, il concorso torna per la tredicesima volta, coinvolgendo studenti e insegnanti in un’attività creativa e didattica.

Per l’anno scolastico 20252026 torna Inventiamo una banconota, il concorso promosso dalla Banca d’Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, giunto alla sua tredicesima edizione. Il tema scelto per questa edizione è “La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura per il futuro”. Gli studenti sono invitati a riflettere sul valore simbolico e culturale della moneta, realizzando un bozzetto originale di una banconota immaginaria. Il progetto è integrabile nella programmazione didattica ed è guidato dai docenti. Gli elaborati dovranno essere il risultato di un lavoro collettivo svolto dagli studenti con la supervisione degli insegnanti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, presenta la tredicesima edizione del concorso “Inventiamo una banconota” dedicato alle scuole per l’anno scolastico 20252026.

