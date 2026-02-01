Inter tutto su Periši? | ultima offensiva nelle ore finali

L’Inter si prepara a lanciare l’ultima offensiva per portare Ivan Periši? in nerazzurro. I dirigenti nerazzurri puntano tutto sul giocatore del PSV Eindhoven, considerato l’unica soluzione possibile per rinforzare la corsia destra richiesta da Cristian Chivu. La trattativa resta complicata, ma i nerazzurri sono determinati a chiudere l’affare nelle ultime ore di mercato.

