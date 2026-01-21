Romano | L’Inter vuole Perisic e Perisic vuole tornare all’Inter Se il PSV esce…

Fabrizio Romano analizza la possibile trattativa tra l’Inter e Ivan Perisic, evidenziando come un ritorno del giocatore sia ancora un’ipotesi concreta. Romano sottolinea che l’operazione dipende da alcune condizioni specifiche e che, qualora il PSV dovesse uscire dalla competizione, si potrebbero aprire nuove possibilità per il trasferimento. La situazione resta in evoluzione, con l’interesse di entrambe le parti a trovare un accordo.

Fabrizio Romano ha fatto il punto sul possibile ritorno di Ivan Perisic all’Inter, spiegando come l’operazione non sia affatto da escludere, pur restando legata a una serie di condizioni precise. Secondo il giornalista, la base è solida: l’Inter vuole Perisic e Perisic vuole tornare all’Inter. Tra il club nerazzurro, Piero Ausilio, Cristian Chivu e l’esterno croato esiste un rapporto molto forte e consolidato nel tempo, elemento che rende l’idea tutt’altro che campata in aria. La volontà comune c’è, ed è chiara. Perisic, il vero nodo resta convincere il PSV. Il vero nodo resta il PSV. Il club olandese considera Perisic un titolare e una delle sue stelle, motivo per cui non ha alcuna intenzione di liberarlo facilmente.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Clamoroso Perisic vuole tornare all’Inter: contatti in corsoIvan Perisic, ex calciatore dell’Inter, ha manifestato interesse a tornare in nerazzurro.

Mercato Inter, Romano parla così del ritorno di Perisic: «I nerazzurri hanno parlato col PSV, ecco la risposta del club olandese»In vista del mercato estivo, si intensificano le voci sul possibile ritorno di Ivan Perisic all’Inter.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Romano: Perisic vuole tornare all’Inter e l’Inter lo rivuole. Incastri Psv-Champions…; Da Sommer a Dibu Martinez: l'Inter ci pensa. Tel in rotta col Tottenham: la Roma vuole ritagliarsi una chance. Juve, sempre più En-Nesyri; Perisic apre all'Inter, agenti in Italia! Romano rivela cosa serve per sbloccare l'affare; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve.

Romano: Inter vuole fortemente Perisic, gran rapporto con Chivu. Che succede se il Psv esceIvan Perisic può tornare all'Inter? Fabrizio Romano spiega, nel dettaglio, la situazione tra il club nerazzurro e il PSV ... msn.com

Romano: Perisic vuole tornare all’Inter, ecco le condizioniNonostante sia al momento un’operazione in standby quella tra Ivan Perisic e l’ Inter, il club nerazzurro non sembra aver perso ancora le speranze per dar vita al ritorno del croato. Tutto, però, dipe ... passioneinter.com

FABRIZIO ROMANO #Perisic vuole tornare all’#Inter, e l’#inter lo riprenderebbe. C’é un problema: il #Psv non apre assolutamente alla cessione. Con tutto il bene che voglio a Ivan, non è ciò di cui abbiamo bisogno. #calciomercato - facebook.com facebook

#Akanji sarà dell' #Inter, Romano sicuro: "Il club non ha dubbi, ecco quando ha intenzione di esercitare il riscatto" x.com