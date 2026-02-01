Inter pronto a scendere in campo contro il Cremonese | ecco le scelte tattiche attese per la sfida in programma

Questa sera l’Inter scende in campo contro il Cremonese nella 23ª giornata di Serie A. La partita si gioca alle 18 al “Siculiana” di Cremona. I nerazzurri sono pronti a scendere in campo con le scelte tattiche che si sono fatte strada in questi giorni. I giocatori stanno preparando la sfida, in attesa di un match importante per la classifica.

L'Inter si appresta a scendere in campo contro il Cremonese nella 23ª giornata di Serie A, in programma alle ore 18 al "Siculiana" di Cremona. La partita, trasmessa in diretta su Sport e NOW, rappresenta un test importante per i nerazzurri, chiamati a mantenere il ritmo nel rush finale del campionato. Il tecnico Simone Inzaghi ha già iniziato a delineare la formazione che potrebbe scendere in campo, con un assetto tattico solido e orientato al controllo del gioco. La difesa a tre, confermata negli ultimi match, vedrà Yann Sommer in porta, con Yann Bisseck e Manuel Akanji al centro, mentre Alessandro Bastoni ricoprirà il ruolo di terzino sinistro.

