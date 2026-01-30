Pisa ospita il Sassuolo | ecco le scelte tattiche e i probabili undici in campo per la sfida in Serie A

Sabato pomeriggio alle 18:30, il Comunale di Pisa si prepara a ospitare una delle partite più interessanti della 23ª giornata di Serie A. Il match tra il Pisa e il Sassuolo si annuncia acceso, con le due squadre pronte a scendere in campo con le scelte tattiche ormai definitive. I tifosi sono in attesa di vedere quali saranno i probabili undici e come si svilupperà questa sfida, che promette emozioni fin dai primi minuti.

Sabato pomeriggio, alle 18:30, il Comunale di Pisa ospita una delle sfide più attese della 23ª giornata di Serie A: la partita tra Pisa e Sassuolo. Il match, che apre il sabato calcistico del campionato italiano, si gioca con entrambe le squadre in cerca di punti preziosi per i propri obiettivi stagionali. Il Pisa, reduce da un periodo di crescita sotto la guida di mister Gilardino, affronta una formazione sassuolese che, nonostante i recenti risultati non brillanti, mantiene un assetto tecnico di alto livello. La partita è segnata da alcune scelte tattiche importanti, soprattutto in difesa e in mediana.

