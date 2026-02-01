L’Inter centra una vittoria importante a Cremona, battendo 2-0 la Cremonese allo stadio Giovanni Zini. Con questa vittoria, i nerazzurri si avvicinano alla vetta della classifica e tengono a distanza il Milan, che li inseguono nella corsa scudetto. La partita si è giocata domenica 1 febbraio e ha visto i nerazzurri dominare il match, portando a casa i tre punti senza troppi affanni.

L’Inter risponde presente nella corsa scudetto e batte 2-0 la Cremonese allo stadio Giovanni Zini nel match valido per la 23ª giornata di Serie A, disputato domenica 1 febbraio a Cremona. I nerazzurri di Cristian Chivu colpiscono nel primo tempo con Lautaro Martinez e Piotr Zielinski, gestiscono la ripresa senza affanni e centrano l’obiettivo minimo della serata: mantenere il Milan a cinque punti di distanza. Per i grigiorossi di Davide Nicola, invece, si allunga il digiuno di vittorie, che dura ormai da quasi due mesi. Avvio deciso dell’Inter, Lautaro sblocca. L’Inter imposta la partita fin dalle prime battute, prendendo il controllo del possesso e costringendo la Cremonese a difendersi bassa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, missione compiuta a Cremona: 2-0 e Milan tenuto a distanza

Approfondimenti su Inter Cremonese

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inter Cremonese

Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco top, Bisseck preciso, Bonny non convince; Dortmund, messaggio all'Inter: vince 3-0 a Berlino e va a -8 dal Bayern; Sinner, missione compiuta: ai quarti a Melbourne contro Shelton. Ora ho bisogno di riposo; L'inter abbatte il Pisa e va in fuga.

Inter, missione compiuta: 47 milioni dalle plusvalenze senza cedere i bigMauro Icardi e Milan Skriniar, ma anche Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Erano loro i principali indiziati alla cessione qualche settimana fa, quando l'Inter si trovò di fronte la montagna dei 40 ... calciomercato.com

Inter, missione quasi compiuta: ora tre punti con i kazaki e playoff in tascaMeno tre, poi per l’Inter di Cristian Chivu sarà missione compiuta. Almeno, la prima missione: con il 4-0 sull’Union Saint-Gilloise, i nerazzurri salgono a 9 punti nella maxi classifica della ... tuttomercatoweb.com

Qualità al potere: la missione di mercato dell’Inter per non “accontentarsi” Leggi l’editoriale di @Glongari x.com

MISSIONE COMPIUTA A DORTMUND! Inter corsara al Signal Iduna Park: Borussia Dortmund 0-2 Inter Champions League – Giornata 8 Marcatore: • 81’ Dimarco • 90+4’ Diouf Clean sheet e 3 punti pesantissimi: una prova di solidità, ge - facebook.com facebook