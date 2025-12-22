Obiettivo raggiunto, dopo la sconfitta di Piacenza contro Verona: la Valsa Group centra la vittoria da tre punti contro la pericolante Cisterna e si issa al quarto posto solitario all’inizio di un girone di ritorno che i gialloblù hanno sfruttato al meglio, pur in una gara non brillantissima, con Davyskiba e Buchegger sottotono, Tizi-Oualou impreciso ma una battuta fiammante che ha sorretto la prova sontuosa di Sanguinetti, quella ottima di Mati e un Porro che ha meritatamente portato a casa il suo terzo premio stagionale da mvp. Ci è voluto il record assoluto di ace in una gara di regular season a una Modena Volley come dicevamo meno brillante rispetto a quella delle ultime due settimane per domare una Cisterna che ci ha messo il cuore e poco altro, coi cambi di Morato (Tarumi e Barotto) che per una mezz’ora hanno funzionato ma si sono persi in mezzo a un gioco disordinato e senza punti fermi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa Missione compiuta, è quarta in solitaria

Leggi anche: Kabel, bella in trasferta. Missione compiuta (3-0)

Leggi anche: Gioè trascina il Prato: missione compiuta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

16ª GIORNATA DI CAMPIONATO Domenica si torna al Landoni per una sfida di alta quota. Arriviamo da due pareggi consecutivi e abbiamo una sola missione: riprendere subito la corsa. Serviranno intensità, fame e la compattezza che ci contraddisting - facebook.com facebook