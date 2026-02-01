Insieme per Andrea Papi attacca lo studio sulla coesistenza uomo-grandi carnivori | Dati mal interpretati

La battaglia tra ambientalisti e sostenitori dello studio sulla coesistenza con i grandi carnivori si fa sempre più accesa. I membri del movimento “Insieme per Andrea Papi” criticano duramente i dati presentati, accusandoli di essere mal interpretati. “Le consultazioni finora svolte in sei Comunità di valle hanno prodotto un esito chiaro”, affermano, ma non chiariscono cosa intendano o come intendano proseguire. La vicenda resta calda, con opinioni divise e tensioni che aumentano.

“Le consultazioni che si sono tenute fino ad ora in sei Comunità di valle hanno raccolto un esito chiaro: 45.278 persone hanno risposto che la presenza di orsi e lupi è un grave pericolo per la sicurezza pubblica e un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali, cioè la possibilità di vivere in montagna come abbiamo sempre fatto”. Così il comitato Insieme per Andrea Papi – il ventiseienne ucciso tre anni fa dall’orsa JJ4 sul monte Peller mentre stava facendo una seduta di allenamento di running – in relazione ai risultati di una ricerca del Parco Adamello-Brenta che ha evidenziato un buon andamento della convivenza uomo-grandi carnivori.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Andrea Papi

Durante una puntata di Uomini e Donne, Mario ha scambiato un bacio con Maria G, provocando reazioni diverse tra i presenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Andrea Papi

Argomenti discussi: COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI * GRANDI CARNIVORI: RICERCA, IL PARCO ADAMELLO BRENTA LEGITTIMA LA CONVIVENZA CON ORSI E LUPI CONTRO LE COMUNITÀ LOCALI; UIL TRENTINO * Abitare Solidale: PRENDE AVVIO IN VALSUGANA E TESINO IL PROGETTO AFFITTIAMOCI, PER RILANCIARE IL TERRITORIO E L’ACCESSO ALLA CASA.

«I risultati della ricerca in Val Rendena e dintorni? Mavalà!»Il Parco Naturale Adamello Brenta ha presentato i risultati della ricerca sui grandi carnivori e una risposta è arrivata dal Comitato «Insieme per Andrea Papi», nato per ricordare il giovane aggredito ... ladigetto.it