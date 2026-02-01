Infermiera salvò la vita a una prof in spiaggia | Ora insegneremo il primo soccorso a scuola

Una docente di una scuola media di Lucrezia è stata salvata da un’ infermiera durante un’ emergenza in spiaggia. La professoressa stava facendo lezione all’aperto quando ha avuto un malore. L’infermiera, che si trovava lì per caso, ha subito intervenuto e le ha salvato la vita. Ora si pensa di portare il primo soccorso tra le materie insegnate a scuola, per preparare meglio i ragazzi a questi momenti.

di Tiziana Petrelli È una storia di donne, quella che oggi prende forma tra una scuola media di Lucrezia e il 118. Una storia nata da un gesto professionale, diventata relazione fraterna, e ora trasformata in progetto educativo. Le protagoniste sono Andreina Ugolini, 60enne insegnante di matematica e scienze, ed Eleonora Valeri, 41enne infermiera del 118 di Città di Castello. Le loro vite si sono incrociate in modo improvviso e definitivo l'estate scorsa, quando Eleonora ha salvato la vita ad Andreina sulla spiaggia di Fano, e da allora non si sono più separate. Andreina tornerà ad insegnare a maggio, dopo mesi di convalescenza e riabilitazione.

