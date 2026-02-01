Incrocio Rondinella-Signa Grassina esame Lastrigiana

Oggi alle 14,30 si gioca la 20ª giornata di campionato con diverse partite in programma. A Grassina, l’incrocio tra Rondinella e Signa si presenta come uno degli incontri più interessanti. Nel frattempo, ieri sono scese in campo Castelnuovo Garfagnana contro la Lucchese, terminata 0-1, e Viareggio contro Massese, finita 2-2. La giornata prosegue con altre gare, tra cui quella di oggi a Grassina, che potrebbe dare indicazioni importanti sulla corsa salvezza e sui posti di

Dopo gli anticipi di ieri fra Castelnuovo Garfagnana-Lucchese 0-1, Viareggio-Massese 2-2 e Castiglionese-Sansovino 2-0, oggi alle 14, 30 si giocano le altre gare della 20ª giornata. Girone A San Giuliano-Sestese (arbitro: Scalisi di Carrara). Nella Sestese di Polloni non sono preannunciate novità di formazione. Girone B Rondinella-Signa (Magherini di Prato). Sorretta della solidità del primato, la capolista Rondinella è pronta a respingere l'assalto dei "canarini" in stato di grazia: 10 punti nelle ultime 5 gare. Biancorossi privi di Saccardi, Zellini, Bencini e Ciardini; rientrano Noviello e Massai.

