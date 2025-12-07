Grassina rischia col Signa Rondinella esame esterno
Dopo l’anticipo di ieri fra Real Cerretese-Belvedere (1-0), alle 14.30, si completano le altre gare relative alla 13ª giornata con questo programma. Girone A Sporting Cecina-Sestese (arbitro: Rinaldi di Empoli). Per i rossoblù di Polloni l’obiettivo è rilanciare la classifica verso una posizione più tranquilla. Rientrano Ciotola e Belli, padroni di casa privi di Foti. Girone B Antella 99-Certaldo (arbitro: Varnagallo di Pontedera). Contro il fanalino Certaldo si registra il rientro di Chiaramonti e di Baggiani. Assenti Lunghi, Prati e Keqi. Lastrigiana-Affrico (arbitro: Casale di Siena). Si profila un duello interessante fra due squadre in cerca di punti per uscire dalla zona rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
