Incidenti ad alta velocità in città | un guidatore positivo all' alcoblow l' altro scappa a piedi

Nella notte, due incidenti in città hanno coinvolto veicoli in alta velocità. La polizia ha trovato un guidatore positivo all’alcoltest, mentre l’altro si è dato alla fuga a piedi. Il primo incidente avrebbe potuto finire in tragedia, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. La polizia ora cerca di rintracciare l’automobilista scappato.

La polizia locale di Verona si è occupata dei due sinistri avvenuti nella notte in viale del Lavoro e lungadige Redentore: quest'ultimo in particolare avrebbe potuto creare conseguenze ben più gravi Due incidenti stradali hanno richiesto l'intervento della polizia locale di Verona nella notte. Il primo poteva avere conseguenze ben più gravi. Un cittadino srilankese di 24 anni si trovava alla guida di una Toyota Yaris, quando è uscito autonomamente di strada: il veicolo proveniva a forte velocità da Interrato dell'Acqua Morta, quando è andato a sbattere sull'immobile di lungadige Redentore davanti al teatro Romano.🔗 Leggi su Veronasera.it

A Terni, nel 2025 si sono registrati quasi 700 incidenti, evidenziando criticità nella sicurezza stradale.

