Terni quasi 700 incidenti nel 2025 e tre proposte per viale Trento | Occhi di gatto ma il problema resta l' alta velocità

A Terni, nel 2025 si sono registrati quasi 700 incidenti, evidenziando criticità nella sicurezza stradale. In particolare, viale Trento è al centro di tre proposte di intervento, dopo un sopralluogo che ha evidenziato il problema dell’alta velocità, aggravato anche dalle condizioni meteorologiche. L’investimento mortale di dicembre scorso ha sottolineato l’importanza di intervenire per migliorare la sicurezza di questa arteria.

Un sopralluogo con qualche fiocco di neve per esaminare le criticità in viale Trento, a seguito dell'investimento mortale risalente allo scorso mese di dicembre. La prima commissione consiliare si è riunita nel corso della mattinata di giovedì 8 gennaio, a seguito della richiesta del Consigliere.

