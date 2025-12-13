Escursionista si perde e non trova più il sentiero | attivato l' elisoccorso

Un escursionista si è smarrito a Tramonti di Sotto, perdendo il sentiero e chiedendo aiuto. La sua disorientamento ha portato all'attivazione dell'elisoccorso per soccorrerlo e garantire la sua sicurezza. L'intervento tempestivo dei soccorsi è stato fondamentale per rintracciare e mettere in salvo l'uomo.

Si perde e non trova più il sentiero. È successo a un escursionista a Tramonti di Sotto che, disorientato, ha chiesto l'aiuto dei soccorsi. Non riuscendo più a trovare la strada per scendere da Casera Sopareit, ha dovuto contattare il personale di pronto intervento che, intorno alle 14:45, ha.