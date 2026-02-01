Inchiesta sulle carceri Il viaggio dietro le sbarre e l’esempio di Bollate

La giornalista Francesca Ghezzani ha portato alla luce le condizioni delle carceri italiane attraverso il suo nuovo libro,

Si parla anche della casa di reclusione di Bollate nel libro "Il silenzio dentro", un’ inchiesta della giornalista Francesca Ghezzani sulla situazione carceraria in Italia. "Che valore ha la libertà? Ce lo siamo mai chiesti? E se lo è mai domandato chi oggi sta scontando una condanna dietro le sbarre un attimo prima di compiere il reato?", spiega la giornalista, conduttrice televisiva e critica letteraria nella trasmissione "Sottovoce e dintorni", in onda su Rai1. Dal suo punto di vista raccontare diventa un "atto di giustizia", un viaggio all’interno e intorno alle carceri italiane per raccontare le molteplici realtà che vivono dietro e oltre le sbarre e che ogni giorno lavorano per un sistema penitenziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In Italia, le strutture penitenziarie sono ormai al limite della capienza, con un numero crescente di detenuti stranieri, in particolare musulmani.

