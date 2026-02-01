Inchiesta sui laghetti 20mila euro per sbloccare una concessione | torna libero l' ex assessore

Il gip di Napoli Nord ha deciso di lasciare libero Antonio Russo, ex assessore all’Urbanistica di Orta di Atella, che era finito sotto inchiesta per un’inchiesta sui laghetti. La richiesta di misure cautelari è stata respinta, e Russo è tornato in libertà dopo essere stato coinvolto in un’indagine che riguarda la concessione di circa 20mila euro. La decisione è arrivata in modo netto, senza che siano state adottate restrizioni nei suoi confronti.

Il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dalla Procura della Repubblica e ha disposto la rimessione in libertà di Antonio Russo, fino a giovedì scorso assessore all'Urbanistica del Comune di Orta di Atella, e di un secondo indagato.

