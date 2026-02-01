Incendio nella casa abbandonata concluse le operazioni dei pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti sabato mattina a Riva del Garda per domare un incendio scoppiato in una casa abbandonata. Le squadre sono rimaste sul posto per circa un’ora, lavorando senza sosta per spegnere le fiamme. Alla fine, le operazioni sono state concluse e l’incendio è stato spento. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha svegliato molti residenti nella zona.

Spesso l'edificio, non distante dal parcheggio dell'ex ospedale, era occupato da persone senza fissa dimora. Sul posto una quindicina di vigili del fuoco e le forze dell'ordine Sono durate all'incirca un'ora le operazioni di spegnimento di un incendio che sabato mattina, 31 gennaio 2026, ha messo in allarme gli abitanti di Riva del Garda. Le fiamme sono divampate in un edificio abbandonato non distante dal parcheggio dell'ex ospedale che, da tempo, è occupato da persone senza fissa dimora alla ricerca di riparo. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 10.05 e sul posto sono intervenuti quindici vigili del fuoco volontari e le forze dell'ordine.

