Incendio in una casa a Provinciale intervento notturno dei pompieri salvano un uomo intossicato
Nella serata di ieri, un incendio ha interessato un'abitazione nel quartiere Provinciale di Messina, provocando momenti di tensione. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a salvare un uomo rimasto intossicato dalle fiamme. L’intervento notturno ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’edificio.
Momenti di apprensione ieri sera nel quartiere Provinciale di Messina, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione al piano terra di un edificio a tre elevazioni, in via Siracusa. L’allarme è scattato intorno alle 22.50, quando la Sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto. Messinatoday.it
Incendio in un’abitazione a Provinciale, un uomo intossicato dai fumi - Sono intervenuti alle 22:50, dopo che la sala operativa è stata aller ... tempostretto.it
Incendio nella villetta in provincia di Como, cinque mezzi dei vigili del fuoco in azione nella notte - 40, per l’incendio al tetto di una casa singola di due piani a Colverde in via Carlo Porta. comozero.it
?? Paura nella notte a Gemona, incendio in casa: 4 persone in ospedale, 2 sono bambini -> https://www.nordest24.it/incendio-abitazione-gemona-del-friuli-via-tagliamento - facebook.com facebook
Incendio in via Cappo a San Giusto: uomo ustionato e casa evacuata lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa x.com
Incendio appartamento Pescorocchiano provincia di Rieti intervento Vigili del Fuoco