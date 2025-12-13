Incendio in una casa a Provinciale intervento notturno dei pompieri salvano un uomo intossicato

Nella serata di ieri, un incendio ha interessato un'abitazione nel quartiere Provinciale di Messina, provocando momenti di tensione. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a salvare un uomo rimasto intossicato dalle fiamme. L’intervento notturno ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’edificio.

Momenti di apprensione ieri sera nel quartiere Provinciale di Messina, dove un incendio è divampato all'interno di un'abitazione al piano terra di un edificio a tre elevazioni, in via Siracusa. L'allarme è scattato intorno alle 22.50, quando la Sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto.

Incendio appartamento Pescorocchiano provincia di Rieti intervento Vigili del Fuoco

