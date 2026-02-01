Domani i lettori de La Nazione potranno ricevere in regalo l’agenda “365 giorni di buone notizie”. Basta acquistare il giornale in edicola e si porteranno a casa un oggetto che durerà fino a febbraio 2027. Un’operazione semplice, pensata per regalare un’agenda utile e colorata, che accompagnerà i lettori per tutto l’anno.

Un appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani acquistando in edicola il giornale i nostri lettori riceveranno in regalo l’ Agenda QN “365 giorni di buone notizie”. È stata pensata per accompagnarvi per tutto il 2026, in un formato pratico (14x19 cm), l’agenda offre tutto lo spazio di cui avete bisogno: pagine intere dedicate ai giorni feriali e spazi accorpati per il weekend, perfetti per pianificare anche i momenti di relax. Il percorso inizia a febbraio 2026 e accompagna fino a febbraio 2027. Pagina dopo pagina, sarà possibile annotare non solo scadenze, appuntamenti e commissioni, ma sarà possibile utilizzare questo spazio unico e personale anche come diario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In regalo l’agenda de La Nazione. Custode preziosa fino a febbraio 2027

