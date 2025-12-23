Il calendario de La Nazione in edicola | in regalo con tutte le edizioni mercoledì 24 dicembre
Firenze, 23 dicembre 2025 – Appuntamento in tutte le edicole della Toscana, dell’Umbria e della provincia della Spezia: mercoledì 24 dicembre, con ogni copia acquistata de La Nazione, i lettori riceveranno in omaggio il calendario. Torna la grande iniziativa del periodo natalizio del nostro giornale. In ogni provincia c’è un calendario specifico che racconta l’associazionismo. Per ogni mese, una foto del mondo del volontariato. Un modo per mettere in luce questo mondo: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini, che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell’ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Vanity Fair in regalo con La Nazione. Martedì l’abbinamento in edicola. Copertina sull’ultimo film di Muccino
Leggi anche: Calendario in regalo. La Vigilia con La Nazione: "Come una luce nel buio"
Calendario de in regalo ai suoi lettori. Volontariato e sociale; Il calendario 2026 in regalo. Un viaggio tra le associazioni; Il calendario del 2026 dedicato ai volontari; Calendario 2026 in regalo. Storie che profumano di buono per iniziare bene.
Il calendario de La Nazione in edicola: in regalo con tutte le edizioni mercoledì 24 dicembre - Dodici mesi in compagnia delle foto al mondo dell’associazionismo di ogni provincia: la grande iniziativa nell’intera zona di diffusione del giornale ... lanazione.it
Ecco il Calendario de La Nazione. Luce su 12 associazioni del territorio. Domani in regalo con il giornale - Un’iniziativa promossa dal nostro Gruppo editoriale attraverso le sue testate ( La Nazione, il Resto del C ... msn.com
Il calendario 2026 in regalo ai lettori. Associazioni di volontariato protagoniste - AREZZO Dodici associazioni, dodici storie di impegno, solidarietà e generosità: è questo il cuore del calendario 2026 dedicato al volontariato ... msn.com
Anche uno scatto del Corteo Storico all’interno del calendario 2026 del quotidiano “La Nazione”. Il grande cuore di Firenze e del suo territorio raccolto in dodici bellissimi scatti all'interno del calendario 2026 de La Nazione dedicato, per il quarto anno consecut - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.