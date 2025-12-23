Il calendario de La Nazione in edicola | in regalo con tutte le edizioni mercoledì 24 dicembre

Firenze, 23 dicembre 2025 – Appuntamento in tutte le edicole della Toscana, dell’Umbria e della provincia della Spezia: mercoledì 24 dicembre, con ogni copia acquistata de La Nazione, i lettori riceveranno in omaggio il calendario. Torna la grande iniziativa del periodo natalizio del nostro giornale. In ogni provincia c’è un calendario specifico che racconta l’associazionismo. Per ogni mese, una foto del mondo del volontariato. Un modo per mettere in luce questo mondo: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini, che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell’ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vanity Fair in regalo con La Nazione. Martedì l'abbinamento in edicola. Copertina sull'ultimo film di Muccino

Calendario in regalo. La Vigilia con La Nazione: "Come una luce nel buio"

