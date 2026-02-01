Immobiliare a Rimini è caccia agli agenti L' esperto spiega il boom del settore

A Rimini la guerra tra agenti immobiliari si fa sentire. Con l’arrivo della stagione estiva, il settore si muove in fretta per trovare nuovi agenti, mentre le richieste aumentano e le trattative si fanno più intense. Gli operatori spiegano che il mercato è in pieno fermento, con molti che cercano di sfruttare il momento di crescita. La competizione cresce e le assunzioni diventano sempre più difficili.

Dagli stagionali agli agenti immobiliari, a Rimini si prospetta una "caccia al personale" che in pochi avrebbero sospettato: l'esperto spiega come sta cambiando il mercato del lavoro Negli ultimi anni, a Rimini, l’avvicinarsi della stagione estiva ha avuto un copione noto: la ricerca rapida e spesso affannosa di personale per turismo e ristorazione, tra problemi consolidati e nuove strategie messe in atto dagli imprenditori. Camerieri, lavapiatti, bagnini, addetti all’accoglienza: figure indispensabili per sostenere l’alta stagione, richieste con urgenza e con quella frenesia che, puntualmente, si ripete ogni anno.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Le prospettive del settore immobiliare italiano e globale nel 2026 appaiono orientate verso una fase di stabilità e consolidamento.

