Immersione nel lago di Como e poi il malore | sub di 67 anni in condizioni disperate

Un sub di 67 anni è stato trovato in gravi condizioni nel Lago di Como, nella zona del Moregallo, a Mandello del Lario. Dopo aver fatto un’immersione, ha accusato un malore e ora si trova in ospedale in condizioni disperate. I soccorritori sono intervenuti subito, ma le sue condizioni restano critiche.

Mandello del Lario (Lecco), 1 febbraio 2026 – Un sub di 67 anni è stato soccorso in gravi condizioni nelle zona del Moregallo, in comune di Mandello del Lario. Probabilmente ha avuto un malore o un problema durante un'immersione nel lago di Como, ha “pallonato” ed è risalito troppo rapidamente e ha accusato una embolia. I soccorsi. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi compagni di immersione, che sono riusciti a trascinarlo a riva. Poi sono subito intervenuti i vigili i sanitari di Areu, i volontari soccorritori della Croce verde di Bosisio Parini e i vigili del fuoco, sia via terra, sia via lago, con i soccorritori di una squadra nautica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

