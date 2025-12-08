Ragazza di 23 anni trovata morta nel lago di Como | il corpo a 12 metri di profondità Era scomparsa da diverse ore

Era il pomeriggio di ieri, domenica 7 dicembre, quando sono iniziate le ricerche di una ragazza di 23 anni. Della giovane erano stati trovati gli effetti personali su un pontile del Comune di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazza di 23 anni trovata morta nel lago di Como: il corpo a 12 metri di profondità. Era scomparsa da diverse ore

