Testamento biologico e Sportello Dat incontro a Fiorenzuola
Mercoledì 3 dicembre, dalle 18 alle 19, l’Auditorium San Giovanni di Fiorenzuola d’Arda (piazzale San Giovanni 2) ospiterà l’incontro pubblico Testamento biologico e Sportello DAT: orientarsi per decidere, promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con il Comune di Fiorenzuola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
