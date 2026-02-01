Il tecnico chiude al colpo del Napoli | Improbabile non ci sono offerte

Da spazionapoli.it 1 feb 2026

Manca ormai poco alla chiusura del calciomercato e il Napoli resta in attesa di sapere se arriverà un nuovo acquisto. Il tecnico dei partenopei ha smentito ogni possibilità di un colpo in extremis, sottolineando che al momento non ci sono offerte concrete. La società, quindi, sembra pronta a concludere la sessione senza sorprese. I tifosi aspettano ancora di capire se ci saranno sorprese negli ultimi giorni o se il mercato si chiuderà senza altri arrivi.

Manca sempre meno alla fine del calciomercato, ed è poco chiaro se i partenopei riusciranno o meno a concludere un altro colpo prima del ‘gong’ finale. Ciò che sembra certo, però, è che Juanlu non vestirà la maglia del Napoli, almeno stando alle dichiarazioni del tecnico del Siviglia Almeyda. Napoli, parla il tecnico del Siviglia: “Juanlu via? Improbabile, non ha offerte”. Come riporta Marca, il tecnico del Siviglia Almeyda ha praticamente chiuso alla cessione dell’esterno Juanlu Sanchez. Le sue parole non lasciano quasi nulla al caso. “Lo vedo improbabile, perché mancano poche ore e da quello che ho capito non ci sono ancora offerte”.🔗 Leggi su Spazionapoli.itImmagine generica

