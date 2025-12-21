Napoli-Mainoo Amorim non ci sta | parole pesanti del tecnico

La situazione di  Kobbie Mainoo continua ad essere monitorata con particolare attenzione dalla dirigenza del Napoli. Il talentuoso centrocampista classe 2005 vuole giocare e, dopo aver accettato di passare i primi 6 mesi di questa stagione al Manchester United per giocarsi le proprie carte, adesso reclama spazio. Il tecnico dei Red Devils  Ruben Amorim ha replicato all’insofferenza del suo calciatore, ribadendo che avrà modo di trovare il suo spazio a tempo debito come già accaduto a grandi campioni nel passato. Mainoo vuole giocare: il Napoli è sempre alla porta. La scorsa estate, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna aveva fatto di tutto per regalare un nuovo centrocampista giovane e di prospettiva ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli mainoo amorim staAmorim: “Mainoo deve lottare per il posto, anche Veron non giocava inizialmente” - Che ci crediate o no, voglio solo aiutare la squadra a vincere e Mainoo a diventare un giocatore migliore. mondonapoli.it

napoli mainoo amorim staMANCHESTER UNITED - Amorim: "Voglio solo aiutare la squadra a vincere e Mainoo a diventare un giocatore migliore" - Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa della situazione di Kobbie Mainoo, centrocampista nel mirino del Napoli: “Mainoo è un ragazzo timido, non è colpa sua. napolimagazine.com

napoli mainoo amorim staCalciomercato Napoli, Amorim a Mainoo: «Ma ha capito in quale club gioca?» - Le parole di Manna, giovedì sera da Riad, sono state chiarissime. ilmattino.it

