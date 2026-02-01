Il Teatro Politeama di Catanzaro porta la Lirica a scuola il progetto

Il Teatro Politeama di Catanzaro lancia il progetto “Lirica a scuola” per portare l’opera lirica nelle scuole primarie della città. È la prima volta che il teatro coinvolge così direttamente i bambini con spettacoli dedicati, sperando di avvicinarli al mondo della musica e del canto. La speranza è che questa iniziativa possa far scoprire ai più piccoli un nuovo modo di ascoltare e apprezzare la cultura.

Si chiama Lirica a scuola il progetto con cui il Teatro Politeama di Catanzaro porta per la prima volta l'opera lirica dentro le scuole primarie della città. L'iniziativa, ideata dalla sovrintendente e direttrice artistica Antonietta Santacroce e sostenuta dalla Regione Calabria, coinvolge circa duecento bambini che hanno aderito attraverso i loro istituti. Il percorso è partito dalle aule del plesso Rodari e del Convitto Galluppi, con un ciclo di incontri settimanali. Il titolo scelto non è casuale: Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, inserito nella stagione del Politeama e in scena il 6 marzo in un nuovo allestimento della Fondazione, realizzato insieme al Conservatorio Tchaikovsky.

