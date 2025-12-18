La scuola del teatro di Carullo- Minasi | musica prosa e teatro per l’infanzia grazie al progetto Bando Periferie

La scuola del teatro di Carullo-Minasi, vincitrice del Bando Periferie 2025, porta musica, prosa e teatro per l’infanzia, coinvolgendo le periferie e valorizzando il talento giovanile. Dopo il successo dei primi incontri, il progetto si avvia alla conclusione con cinque appuntamenti di grande rilievo, offrendo un’esperienza culturale unica per bambini e ragazzi. Un’occasione speciale per scoprire il teatro come strumento di crescita e inclusione.

Dopo il successo dei primi appuntamenti de La scuola del teatro, progetto della Compagnia Carullo-Minasi realizzato con Sciara Progetti APS ETS e vincitore del Bando Periferie 2025 – MiC Comune di Messina, questa iniziativa entra nella sua fase conclusiva con cinque appuntamenti di rilevanza.

