La Maceratese si illude contro la capolista Sconfitta amara con un rigore sbagliato

Da sport.quotidiano.net 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Maceratese si presenta contro la capolista con speranze di risultato positivo, ma la partita si conclude con una sconfitta di misura. Nonostante un rigore sbagliato, la squadra dimostra impegno, ma alla fine prevale la superiorità dell’Ostiamare, che si impone con un risultato di 3-1. La sfida evidenzia le difficoltà e le potenzialità della formazione locale in un incontro giocato con intensità e determinazione.

Maceratese 1 Ostiamare 3 MACERATESE (4-3-3): Cusin; Perini (40’ st Arbusti), Siniega, Morganti (20’ st Gagliardi), Mastrippolito; Sabattini (40’ st Nasic), De Angelis, Ruani; Osorio, Papa (20’ st Marchegiani), Marras. All. Possanzini. OSTIAMARE (4-4-2): Midio; Vagnoni (28’ st Lazzari), Donsah, Giordani, Orfano (40’ st Tesauro); Buono, Greco, Felici (18’ st Marrali), Spinosa; Cardella (36’ st Gueye), Ceccarelli (18’ st Vianni). All. Maestà (D’Antoni squalificato). Arbitro: Coppola di Castellamare di Stabia. Reti: 3’ aut. Vagnoni, 46’ pt e 18’ st Cardella, 20’ st Orfano. La Maceratese subisce la seconda sconfitta nel girone di ritorno e stavolta cade in casa per mano della capolista Ostiamare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la maceratese si illude contro la capolista sconfitta amara con un rigore sbagliato

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese si illude contro la capolista. Sconfitta amara con un rigore sbagliato

Leggi anche: Maceratese, la trasferta è amara. Osorio sbaglia il rigore. Pari sfumato

Leggi anche: Empoli si illude con Ceesay, ma la capolista Modena rimonta e sorpassa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Maceratese illude poi crolla: la capolista Ostiamare rimonta e vince 3-1 (Foto).

maceratese illude contro capolistaMaceratese ancora ko contro la capolista - Pino Brizi è amara per la Maceratese che si arrende alla capolista Ostiamare che vince in ... youtvrs.it

maceratese illude contro capolistaArriva la capolista Ostiamare: "Serve una Maceratese coraggiosa" - "Servirà una Maceratese pronta a difendersi ma anche coraggiosa quando avrà il possesso della palla". sport.quotidiano.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.