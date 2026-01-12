La Maceratese si illude contro la capolista Sconfitta amara con un rigore sbagliato
La Maceratese si presenta contro la capolista con speranze di risultato positivo, ma la partita si conclude con una sconfitta di misura. Nonostante un rigore sbagliato, la squadra dimostra impegno, ma alla fine prevale la superiorità dell’Ostiamare, che si impone con un risultato di 3-1. La sfida evidenzia le difficoltà e le potenzialità della formazione locale in un incontro giocato con intensità e determinazione.
Maceratese 1 Ostiamare 3 MACERATESE (4-3-3): Cusin; Perini (40’ st Arbusti), Siniega, Morganti (20’ st Gagliardi), Mastrippolito; Sabattini (40’ st Nasic), De Angelis, Ruani; Osorio, Papa (20’ st Marchegiani), Marras. All. Possanzini. OSTIAMARE (4-4-2): Midio; Vagnoni (28’ st Lazzari), Donsah, Giordani, Orfano (40’ st Tesauro); Buono, Greco, Felici (18’ st Marrali), Spinosa; Cardella (36’ st Gueye), Ceccarelli (18’ st Vianni). All. Maestà (D’Antoni squalificato). Arbitro: Coppola di Castellamare di Stabia. Reti: 3’ aut. Vagnoni, 46’ pt e 18’ st Cardella, 20’ st Orfano. La Maceratese subisce la seconda sconfitta nel girone di ritorno e stavolta cade in casa per mano della capolista Ostiamare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
