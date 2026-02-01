Cancro Primo Aiuto ha regalato una Tecar Terapia mobile alla Rsa San Pietro. La donazione include anche diversi strumenti per la sanificazione, pensati per aiutare i pazienti a recuperare dai dolori. La cooperativa La MeridianaPaese Ritrovato ora può offrire un servizio in più per il benessere delle persone assistite.

Cancro primo aiuto prosegue nella donazione per il bene delle persone. Nei giorni scorsi alla Rsa San Pietro la Cpa ha offerto alla cooperativa La MeridianaPaese Ritrovato una postazione completa per la Tecar Terapia mobile per il recupero dai dolori e diversi ausili per la sanificazione per i pazienti. Un gesto che rinsalda la collaborazione tra le due realtà monzesi con al centro il bene delle persone. Alla donazione erano presenti il presidente della Provincia Luca Santambrogio, il presidente di La Meridiana Roberto Mauri e l’amministratore delegato di CPA Flavio Ferrari che all’unisono hanno confermato che le due realtà anche se diverse sono unite dallo stesso obiettivo: "creare valore per la comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il regalo di Cancro Primo Aiuto. Ecco una Tecar contro il dolore

È stato inaugurato questa mattina al San Matteo di Pavia il nuovo reparto di day hospital oncologico, donato dall’associazione “Cancro primo aiuto” in memoria di Moreno Pettine.

