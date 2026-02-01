Il processo Ott e l’ombra russa | Vienna è ancora la città delle spie

Vienna si trova nel centro di un caso di spionaggio senza precedenti. È iniziato il processo più grande in Austria da fine guerra, con accuse di spionaggio che coinvolgono varie persone. La città, storicamente punto di incontro tra diverse culture, si trova ora al centro di un'operazione giudiziaria che mette sotto i riflettori le sue vecchie radici di spie e tradimenti. La scena si svolge tra audizioni, testimoni e una lunga attesa per conoscere le sentenze.

Si è aperto da poco a Vienna il più grande processo per spionaggio in Austria dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L’ex agente dei servizi segreti, Egisto Ott, è accusato di aver sottratto e venduto informazioni sensibili direttamente ai servizi segreti russi, in una vicenda con innumerevoli ramificazioni interne e internazionali. La più scottante è quella che lo collega a Jan Marsalek, spione russo che per anni sotto copertura in Germania ha agito in realtà per il Cremlino e nel 2020 si è rifugiato a Mosca dopo il fallimento di Wirecard, società tedesca in cui lavorava e a stretto contatto con i piani alti di Berlino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

