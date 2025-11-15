L’ombra delle spie ed altre inchieste | Report torna a graffiare le anticipazioni

Programmi Tv: dal caso Paragon alle Starlight Rooms: Report torna domani alle 20:30 su Rai3 con una serie di inchieste al solito incalzanti. Dal cyberspionaggio alle armi, dai candidati “immacolati” ai diritti delle lavoratrici, fino alle scalate immobiliari ad alta quota: la nuova puntata si muove tra poteri, omissioni e buchi normativi. Con una serie di storie che, messe insieme, raccontano un Paese molto più complesso — e fragile — di quanto spesso appare. Al timone della trasmissione Rai, Sigfrido Ranucci. Lo spyware che accende il caso Paragon. È la fine di gennaio 2025 quando scoppia il caso Paragon. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’ombra delle spie” ed altre inchieste: Report torna a graffiare, le anticipazioni

