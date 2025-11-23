Il Calco della Vita | l’autobiografia di Mauro Bartoli tra memoria resilienza e passione per il mare

Esce su Amazon Il Calco della Vita, l’autobiografia di Mauro Bartoli, imprenditore aretino che ricostruisce, con stile diretto e narrativo, le tappe principali della propria storia personale e professionale. Il volume ripercorre le origini dell’autore a Frassineto (Arezzo), l’infanzia, le prime passioni e gli anni del servizio negli Alpini, per poi concentrarsi sulla costruzione del suo percorso lavorativo e sull’apertura dell’ Agenzia Sprint, realtà oggi conosciuta nel settore delle pratiche auto. Il libro dedica ampio spazio agli eventi più significativi della vita di Bartoli, compresi gli anni segnati dalla pandemia. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Il Calco della Vita”: l’autobiografia di Mauro Bartoli tra memoria, resilienza e passione per il mare

