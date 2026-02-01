Il Pd ' congela' le divisioni e per la segreteria schiera il tandem Paradisi-Lenzini

Da modenatoday.it 1 feb 2026

Questa mattina il Partito Democratico di Modena ha annunciato ufficialmente la scelta di un tandem formato da Paradisi e Lenzini per la corsa alla segreteria. La decisione mira a mettere da parte le divisioni interne e a presentare un fronte compatto. Il partito si concentra sull’unità, lasciando temporaneamente da parte le tensioni tra le diverse correnti. Ora si aspetta di capire come reagiranno gli iscritti e gli altri esponenti politici.

L'annuncio ufficiale questa mattina dopo settimane di malumori interni. Il neo-segretario: "Inizia una nuova fase. Serve un partito coeso e aperto al pluralismo" Messe da parte (forse) correnti, malumori e spaccature, il Pd di Modena rilancia il suo percorso nel nome dell'unità e della solidità, cercando di fare sintesi tra anime diverse. Questa mattina, domenica 1 febbraio, la Federazione provinciale dem ha annunciato una nuova fase con la nomina della neo-segreteria capitanata da Massimo Paradisi (sindaco di Castelnuovo), la cui candidatura dovrà essere votata dall'assemblea entro una decina di giorni, e il vice Diego Lenzini.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

