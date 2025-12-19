Case ex Enasarco presidio di FdI al fianco dei romani contro il metodo di acquisto del Campidoglio
Ancora un blitz del Campidoglio sulla pelle dei romani. Nel mirino di Fratelli d’Italia, e non da oggi, l’acquisto da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Gualtieri di immobili Enasarco da destinare all’edilizia residenziale pubblica senza criteri né informazione preventiva. Oggi FdI è scesa in piazza al fianco dei cittadini partecipando al presidio di protesta sotto al Campidoglio. Proprietari esasperati con cartelli con la scritta “Muti, sacrifici, diritti calpestati”. Si contestano la discrezionalità e l’assenza di un reale percorso partecipativo con i residenti degli stabili e con i comitati dei quartieri interessati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
