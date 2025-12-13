Il freddo invernale è un ostacolo per il corpo Il movimento graduale supera questa difficoltà Attivare i muscoli con il riscaldamento evita gli infortuni

Il freddo invernale può rappresentare una sfida per il corpo durante l'attività fisica. Per affrontare questa condizione, è fondamentale adottare un riscaldamento graduale che attivi i muscoli e riduca il rischio di infortuni. Che si tratti di corsa, allenamento in palestra o sport di squadra, preparare il corpo è essenziale per praticare attività in sicurezza.

Che si tratti di una corsetta mattutina, di una sessione in palestra o di scendere in campo per una partita, poco importa. D'inverno, dedicare tempo al riscaldamento prima di allenarsi è fondamentale. E non solo per prevenire spiacevoli infortuni. Una temperatura muscolare elevata, infatti, migliora la velocità e la forza della contrazione. Per ogni incremento di un grado della temperatura del muscolo, le prestazioni migliorano di circa il 3,5%, con benefici maggiori nelle proprietà muscolari dipendenti dalla frequenza come velocità e potenza. Quale warm up scegliere? Sia i metodi di riscaldamento passivo, basati su fonti di calore esterne, come cuscinetti termici o una doccia calda, per aumentare la temperatura muscolare senza movimento, sia quelli di tipo attivo, con un'attività leggera, come dieci minuti su una cyclette o una versione più soft degli esercizi dell'allenamento successivo, funzionano, ma imitare i movimenti del workout reale offre ulteriori benefici.

