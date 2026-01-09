Spari al rione Marconi 22enne finisce agli arresti domiciliari

Nel rione Marconi, un giovane di 22 anni residente a Reggio Calabria è stato arrestato agli arresti domiciliari. L’accusa riguarda il possesso e il trasporto di un’arma da sparo clandestina in un luogo pubblico. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla misura restrittiva, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio.

