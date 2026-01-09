Spari al rione Marconi 22enne finisce agli arresti domiciliari
Nel rione Marconi, un giovane di 22 anni residente a Reggio Calabria è stato arrestato agli arresti domiciliari. L’accusa riguarda il possesso e il trasporto di un’arma da sparo clandestina in un luogo pubblico. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla misura restrittiva, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio.
Accusato di essersi procurato e di aver portato in luogo pubblico un'arma da sparo clandestina per un 22enne reggino sono scattati gli arresti domiciliari. La misura cautelare, disposta dal gip del tribunale di Reggio Calabria, al termine di un'attività di indagine coordinata dalla procura, è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Spari al rione Marconi, 22enne reggino agli arresti domiciliari - I fatti risalgono allo scorso novembre quando, in seguito ad una segnalazione, la polizia si è recata sul posto dove ha trovato i bossoli esplosi ... reggio.gazzettadelsud.it
Reggio Calabria, spari al Rione Marconi: 22enne arrestato | DETTAGLI - Il 7 gennaio scorso la Squadra Mobile di Reggio Calabria ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria al termine di un’attività ... strettoweb.com
Colpi di pistola esplosi nel rione Marconi. Arrestato un 22enne - La Squadra Mobile di Reggio Calabria ritiene di aver fatto luce su quanto accaduto nella sera del 7 novembre scorso, quando, è intervenuta nel rione Marconi del capoluogo, dopo aver ricevuto la segnal ... cn24tv.it
