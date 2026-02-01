Il fumo esce dal macchinario | principio d' incendio in zona industriale

Questa mattina a Spini di Gardolo di Trento un principio d’incendio si è sviluppato in una zona industriale. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, riuscendo a spegnere le fiamme prima che si extendsero troppo. L’incendio ha causato qualche danno al macchinario, ma non ci sono feriti. La zona è stata evacuata temporaneamente per sicurezza. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Domenica movimentata quella di oggi, 1° febbraio 2026, per i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare un principio d’incendio avvenuto nel corso della mattinata a Spini di Gardolo di Trento, in zona industriale. Ancora non si conoscono con esattezza i dettagli e le dinamiche dei fatti. Secondo le prime informazioni, tutto è partito dalla fuoriuscita di fumo da un macchinario nastro trasportatore. Presenti sul posto i permanenti di Trento affiancati dai volontari di Cognola, Gardolo, Lavis e Meano. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario allertare i soccorsi sanitari.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un principio di incendio si è verificato questa sera alla stazione Termini di Roma, causando fumo sulle rotaie e la sospensione della circolazione ferroviaria tra i binari 18 e 29.

