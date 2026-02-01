Il Napoli attraversa un momento complicato. Dopo il fallimento di Di Lorenzo, che ha portato a un ulteriore infortunio, la squadra si trova a dover gestire anche l’entusiasmo di Vergara. La squadra vive un periodo fatto di alti e bassi, mentre il tecnico Conte si mostra sempre più frustrato davanti alle continue difficoltà. La stagione si rivela più difficile del previsto, con problemi che si accumulano di partita in partita.

Tempo di lettura: 2 minuti Le mani sul volto di Conte all’ennesimo infortunio stagionale sono la fotografia di una situazione che, a questo punto, sfiora quasi il tragi-comico. Il Napoli non chiude una partita senza dover fare i conti col bollettino e stavolta è toccato a Di Lorenzo, uno dei pretoriani sempre presenti, capitano e baluardo. Un trauma distorsivo al ginocchio che ha bisogno di approfondimenti ed esami con la speranza che l’esito non sia quello che era stato paventato ieri nel post partita con la Fiorentina: rottura del legamento crociato. Un guaio che, se confermato, si tradurrebbe in sei mesi di stop con conseguente fine della stagione, play off della Nazionale inclusi e Mondiali pure. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il crac di Di Lorenzo e l’entusiasmo di Vergara: le due facce di un Napoli agrodolce

Il calcio italiano si trova di fronte a un problema che si trascina da anni.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato a Dazn.

