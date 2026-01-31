Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato a Dazn. Ha detto che Di Lorenzo era triste per la sconfitta, ma ha anche commentato con entusiasmo il ritorno di Vergara, che è di Napoli come Insigne e si aspetta che possa conquistarsi grandi soddisfazioni. Le parole di Meret rafforzano il feeling tra squadra e tifosi, mentre si pensa già alla prossima sfida.

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sfida contro la Fiorentina Napoli-Fiorentina 2-1, Meret a Dazn. Vergara come Insigne? “È un giocatore di grandissima qualità, il ruolo è più o meno lo stesso, forse dal lato opposto. È di Napoli, si sa quanto ci tiene alla maglia e a fare bene. Siamo tutti contentissimi per lui, per quello che sta facendo. Ci sta dando una grande mano, Deve continuare così, come sta facendo, con umiltà. Si toglierà belle soddisfazioni”. Come stai? “Io sto bene, ho preso un colpo alla testa dopo la seconda parata sul colpo di testa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meret: “Di Lorenzo era triste. Vergara è di Napoli, come Insigne, si toglierà belle soddisfazioni”

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Il Napoli torna alla vittoria contro la Fiorentina grazie a un grande Vergara, che segna il suo primo gol in campionato.

Oggi si gioca Juve-Napoli, una sfida importante per la classifica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Napoli-Chelsea 2-3, pagelle - È tornato Juan Jesus che dispensa doni. Conte aveva previsto tutto mesi fa Il tecnico aveva ridimensionato la portata del mercato. Vergara si tappi le orecchie come Ulisse. Buongiorno è il migliore là dietro. Di Fabrizio d'Esposito; Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali della partita di Champions League; Moviola Juventus-Napoli, c'erano i rigori Hojlund-Bremer, Vergara-Kalulu, David-Meret? Polemiche a non finire, proteste anche sull'1-0; Il monte ingaggi per la stagione 2025/2026 del Napoli: quanto guadagnerà Giovane?.

Napoli-Fiorentina, infortunio per Di Lorenzo: il capitano esce in barellaPiove sul bagnato in casa Napoli. Su una doppia occasione per la Fiorentina al 26esimo minuto due problemi per gli azzurri: prima Meret, che si rialza dopo pochi secondi, poi Di Lorenzo. ilmattino.it

Meret: Presa una botta sulla parata su Gudmundsson. Felici per la vittoriaLe parole del portiere del Napoli, Alex Meret, al termine della partita vinta contro la Fiorentina per 2-1 ... msn.com

Lineup NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Subs: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, De Chiara. Coach: Antonio Conte #NapoliFiorentina x.com

Ecco le formazioni ufficiali della gara delle 18.00 di Serie A, tra Napoli e Fiorentina: NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte FIORENTINA (4-1-4-1): De Ge - facebook.com facebook