Lo scontro diretto a Sora Recanatese è una gara ricca di stimoli

Mirko Savini alla vigilia della trasferta di Sora: l'unica cosa certa è che si preannuncia una battaglia? "Credo proprio di sì e da parte nostra dobbiamo essere bravi a tramutare in rabbia la delusione per il risultato di domenica scorsa. Gli avversari sono in crisi? Non mi fido di queste situazioni e comunque dispongono di una rosa ampia. È fondamentale stare sul pezzo e concentrarci sulle nostre cose". Anche perché, prima dei loro rovesci casalinghi contro Atletico Ascoli ed Ancona avevano rifilato quattro reti alla Sammaurese e a L'Aquila. "Appunto. Dispongono di valori importanti e con il nuovo allenatore Giacomarro (subentrato ad ottobre a Massimiliano Schettino ndr) erano anche partiti forte.

