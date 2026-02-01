Il bimbo con il cappello blu torna a casa il giudice attacca il governo Usa ignorante | Trump aspirante re

Un giudice federale ha ordinato il rilascio di Liam Comejo Ramos e del padre, fermati dall’ICE. Durante la sentenza, il magistrato ha criticato duramente l’amministrazione Trump, definendola ignorante e paragonandola a un aspirante re. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per le parole forti usate contro il governo americano.

