Il bimbo con il cappello blu torna a casa il giudice attacca il governo Usa ignorante | Trump aspirante re
Un giudice federale ha ordinato il rilascio di Liam Comejo Ramos e del padre, fermati dall’ICE. Durante la sentenza, il magistrato ha criticato duramente l’amministrazione Trump, definendola ignorante e paragonandola a un aspirante re. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per le parole forti usate contro il governo americano.
Il bimbo con il cappello blu, simbolo della violenza dell’ICE negli Stati Uniti, tornerà a casa. Lo ha deciso un giudice federale: Liam Comejo Ramos e suo padre saranno rilasciati non oltre martedì, mentre il loro caso procederà in tribunale. La decisione arriva insieme a un messaggio per l’amministrazione Trump, definita “ignorante” sulla Dichiarazione di Indipendenza, e che definisce implicitamente Donald Trump “un aspirante re autoritario”. Liam Comejo Ramos torna a casa La foto del bimbo di 5 anni con il cappellino blu e lo zainetto di Spiderman, rapito dall’ICE sul vialetto di casa, ha fatto il giro del mondo ed è diventata simbolo della violenza che si sta scatenando contro gli stranieri negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Liam Comejo Ramos
Agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Sala attacca: “Non mi sento tutelato”. E Conte attacca il governo: “Basta con gli inchini a Trump, mettiamo anche i nostri paletti
Le recenti discussioni sulla presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi evidenziano le tensioni tra sicurezza e tutela dei diritti.
"Il governo non ci permette di salvare i migranti". L'Ong torna con la nuova nave e attacca Meloni
Ultime notizie su Liam Comejo Ramos
Argomenti discussi: Usa, rilasciato il bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice con il padre a Minneapolis; Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Liam, cinque anni, è l’ultimo trofeo dell’Ice a Minneapolis; Bimbo fatto scendere dal bus, l'autista: Chiedo scusa, grave errore.
È libero Liam, il bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice | Il giudice: Trump calpesta la Dichiarazione d'IndipendenzaIl bambino era stato deportato con il padre da Minneapolis a un carcere in Texas. Il giudice cita la Gesù: Lasciate che i bimbi vengano a me ... tgcom24.mediaset.it
Minneapolis, il bimbo deportato dall'Ice sarà rilasciato, anche il padreLiam Conejos Ramos, il bimbo di cinque anni deportato dall'Ice insieme al padre, deve essere rilasciato entro martedì dal centro migranti in Texas dove si trova. Lo ha stabilito un giudice federale ... ansa.it
Usa, il bimbo arrestato dall'ICE davanti all'asilo verrà rilasciato: lo ha deciso un giudice federale - facebook.com facebook
Usa, rilasciato il bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice con il padre a Minneapolis x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.