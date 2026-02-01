Il bimbo con il cappello blu torna a casa il giudice attacca il governo Usa ignorante | Trump aspirante re

Un giudice federale ha ordinato il rilascio di Liam Comejo Ramos e del padre, fermati dall’ICE. Durante la sentenza, il magistrato ha criticato duramente l’amministrazione Trump, definendola ignorante e paragonandola a un aspirante re. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per le parole forti usate contro il governo americano.

Il bimbo con il cappello blu, simbolo della violenza dell’ICE negli Stati Uniti, tornerà a casa. Lo ha deciso un giudice federale: Liam Comejo Ramos e suo padre saranno rilasciati non oltre martedì, mentre il loro caso procederà in tribunale. La decisione arriva insieme a un messaggio per l’amministrazione Trump, definita “ignorante” sulla Dichiarazione di Indipendenza, e che definisce implicitamente Donald Trump “un aspirante re autoritario”. Liam Comejo Ramos torna a casa La foto del bimbo di 5 anni con il cappellino blu e lo zainetto di Spiderman, rapito dall’ICE sul vialetto di casa, ha fatto il giro del mondo ed è diventata simbolo della violenza che si sta scatenando contro gli stranieri negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

