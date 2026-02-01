Igor in trasferta | diretta Rai per il match con Vallefoglia

La Igor di Lorenzo Bernardi si sposta nelle Marche per l’ultima partita della nona giornata di ritorno di serie A1. Domenica alle 18, i bergamaschi scenderanno in campo a Pesaro contro Vallefoglia. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Volleyball World TV.

Le azzurre vanno a caccia di punti per provare a riaprire la corsa al terzo posto, contro un avversario che già nella gara d’andata ha dimostrato tutto il proprio valore rimontando dal 2-0 al 2-2 al Pala Igor prima di cedere all’ultimo “metro” del tie-break. Tante le ex dell’incontro: la regista Valentina Bartolucci (cresciuta nel vivaio novarese e poi protagonista per due anni impreziositi dalle vittorie di CEV Cup e Challenge Cup), l’opposto Erblira Bici (Campione d’ Europa a Novara nel 2019, anno in cui ha vinto anche una Coppa Italia) e la centrale Sonia Candi (protagonista della promozione in A1) da parte neroverde; la regista Giulia Carraro (a Vallefoglia nel 2022-2023) da parte novarese.🔗 Leggi su Today.it

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi affronta sabato sera il quarto impegno fuori casa consecutivo, questa volta contro Scandicci.

