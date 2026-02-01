IA studio Eurispes | la prossima frontiera è l’immortalità digitale

La ricerca Eurispes conferma che l’intelligenza artificiale apre nuove strade per la memoria digitale. Ora è possibile creare chatbot e ‘gemelli digitali’ che ricostruiscono la personalità di persone scomparse, offrendo una forma di sopravvivenza simbolica. Una frontiera che fa discutere, tra innovazione e dubbi etici.

(Adnkronos) – Oggi l’intelligenza artificiale rende possibile una forma inedita di 'vita eterna': la digital immortality è infatti una forma di sopravvivenza simbolica, che consente di ricostruire e simulare la personalità di individui defunti attraverso chatbot e 'gemelli digitali' alimentati dai dati diffusi in vita. E-mail, messaggi, immagini, vocali e contenuti social scambiati durante la vita terrena, diventano così la materia prima di una nuova industria, definita “Digital Afterlife Industry”, già oggi operativa e commercialmente strutturata, pronta ad elaborarli per rendere possibili forme di interazione bidirezionale tra vivi e morti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La ricerca Eurispes mette in luce le opinioni dei giovani italiani su temi come l'immortalità digitale.

Nel 2024, le frodi digitali si evolvono grazie all'intelligenza artificiale, aprendo una nuova frontiera di rischio.

Ia, Eurispes: un italiano su 3 ne ha 'una vaga idea', più informati i giovaniRoma, 24 mag. - (Adnkronos) - Un italiano su tre ha una vaga idea di che cosa sia l’Intelligenza Artificiale (33,9%) e una quota simile afferma di non saperne nulla (31,9%). Fra i più informati, ... notizie.tiscali.it

Eurispes: Ai supporto per integrazione disabili nel mondo formazione lavoro e vita socialeGli strumenti dell’Intelligenza artificiale (Ia) possono costituire un utile supporto per l’integrazione delle persone disabili nel mondo della formazione, in quello del lavoro e, in generale, nella ... adnkronos.com

