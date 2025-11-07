Nel 2024, le frodi digitali si evolvono grazie all'intelligenza artificiale, aprendo una nuova frontiera di rischio. In Europa, i danni legati ai mezzi di pagamento hanno superato i 1,2 miliardi di euro, di cui 382 milioni attribuibili a manipolazioni sofisticate. Questa crescente minaccia richiede attenzione e strategie innovative per tutelare utenti e aziende in un mondo sempre più connesso.

© Agi.it - Frodi potenziate dall’IA, la nuova frontiera del rischio digitale

AGI - Nel 2024, le frodi sui mezzi di pagamento hanno raggiunto in Europa un totale di quasi 1,2 miliardi di euro, di cui 382 milioni legati a manipolazioni. Ma dietro i numeri si nasconde una trasformazione più profonda: la frode è diventata intelligente, adattiva e quasi invisibile. A dirlo è Anna Ongaro, Country Manager per l’Italia di Sis ID, che invita banche, imprese e autorità pubbliche a " unire le forze " per fronteggiare minacce sempre più sofisticate. Dal 9 ottobre 2025, l’Unione Europea ha introdotto nuove regole sui bonifici istantanei, rendendo obbligatoria la verifica del beneficiario (Verification of Payee, VoP): un controllo automatico tra nome e IBAN per ridurre il rischio di errori o frodi. 🔗 Leggi su Agi.it

