I volti quotidiani di ieri e di oggi | La storia è fatta di persone Non dobbiamo dimenticarle

I volti di ieri e di oggi si intrecciano nelle parole di Riccardo Albani, che ricorda come la storia sia fatta di persone. L’imprenditore immobiliare sottolinea l’importanza di non dimenticare chi ha vissuto e lavorato in piazza Regina Margherita a Vezzano, dove ha gestito l’hotel ’Il Convento’. Albani ha recentemente pubblicato un libretto per raccontare quei personaggi e quei momenti che, secondo lui, devono rimanere vivi nella memoria collettiva.

"La storia da tramandare ai posteri è fatta di persone, non le dimentichiamo". A pronunciare la frase l'imprenditore immobiliare Riccardo Albani che poco tempo fa ha pubblicato un libretto su piazza Regina Margherita a Vezzano e i personaggi che, con la gestione dell'hotel 'Il Convento', ha conosciuto nel corso degli anni. Un libretto che è stato richiesto oltre tutte le aspettative. "Onestamente non pensavo che omaggiare 100 'amici' di Vezzano avrebbe creato questo risveglio dal torpore quotidiano del borgo di Vezzano inferiore. Nel cavalcare questa onda di entusiasmo voglio esprimere un mio pensiero a chi di dovere: considerate, valorizzate, date soddisfazione a chi ha dimostrato e tutt'oggi dimostra un amore non corrisposto per il proprio borgo".

